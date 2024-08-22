Kat Torres: a guru do Instagram condenada por tráfico humano e escravidão

Ela oferecia serviços de coach com a promessa de "amor, dinheiro e a auto-estima que você sempre sonhou". Hoje, ela está detida em um em presídio em Bangu, no Rio de Janeiro, condenada a oito anos de prisão por tráfico humano e escravidão.

As investigações envolvendo Kat Torres começaram em setembro de 2022, quando duas jovens brasileiras que moravam na mesma casa que Kat Torres nos Estados Unidos foram dadas como desaparecidas - dando início a uma operação de buscas do FBI e das famílias das garotas.