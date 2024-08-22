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BBC News

Kat Torres: a guru do Instagram condenada por tráfico humano e escravidão

Kat Torres ganhou fama como modelo e influenciadora de beleza e bem-estar no Instagram.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 ago 2024 às 18:00

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 18:00

Ela oferecia serviços de coach com a promessa de "amor, dinheiro e a auto-estima que você sempre sonhou". Hoje, ela está detida em um em presídio em Bangu, no Rio de Janeiro, condenada a oito anos de prisão por tráfico humano e escravidão.
As investigações envolvendo Kat Torres começaram em setembro de 2022, quando duas jovens brasileiras que moravam na mesma casa que Kat Torres nos Estados Unidos foram dadas como desaparecidas - dando início a uma operação de buscas do FBI e das famílias das garotas.
Neste documentário, nosso repórter João Fellet e a BBC Eye, equipe investigativa da BBC, conversam com várias mulheres que dizem terem sido vítimas de Kat Torres. Nossa reportagem também conversa com a própria Torres dentro da prisão. Confira.

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