Kassio rebate Gilmar, defende o Piauí e diz não temer voto dos colegas

O ministro Kassio Nunes Marques Crédito: Reprodução STF

Ao rebater o colega, Kassio avisou que não teme a posição de nenhum integrante do STF e defendeu o Piauí, seu estado de origem e que foi citado por Gilmar.

"Não me inibo com nada e não temo ninguém nesse plano", disse. E complementou: "Quando vossa excelência diz que o garantismo não é nem aqui, nem no Piauí, pode ser interpretado como uma forma de menosprezar um estado pequeno. Queria fazer esse registro e apresentar escusa se eventualmente no meu voto ofendi a forma de pensar dos senhores, apenas retratei a minha forma de pensar".

O magistrado afirmou que não gosta de usar muito a palavra por não gostar da própria voz e disse que não faria uma réplica em relação a Gilmar e a Ricardo Lewandowski, que também falou após o voto de Kassio.