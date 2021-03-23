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Em votação no STF

Kassio rebate Gilmar, defende o Piauí e diz não temer voto dos colegas

O ministro Kassio Nunes Marques rebateu o discurso de Gilmar Mendes, que criticou a posição do colega sobre a declaração de suspeição de Sergio Moro

Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 18:05
O ministro Kassio Nunes Marques
O ministro Kassio Nunes Marques Crédito: Reprodução STF
O ministro Kassio Nunes Marques rebateu o discurso de Gilmar Mendes, que criticou a posição do colega sobre a declaração de suspeição de Sergio Moro. O julgamento do caso foi interrompido devido ao intervalo e será retomado ainda nesta terça-feira (23).
Ao rebater o colega, Kassio avisou que não teme a posição de nenhum integrante do STF e defendeu o Piauí, seu estado de origem e que foi citado por Gilmar.
"Não me inibo com nada e não temo ninguém nesse plano", disse. E complementou: "Quando vossa excelência diz que o garantismo não é nem aqui, nem no Piauí, pode ser interpretado como uma forma de menosprezar um estado pequeno. Queria fazer esse registro e apresentar escusa se eventualmente no meu voto ofendi a forma de pensar dos senhores, apenas retratei a minha forma de pensar".
O magistrado afirmou que não gosta de usar muito a palavra por não gostar da própria voz e disse que não faria uma réplica em relação a Gilmar e a Ricardo Lewandowski, que também falou após o voto de Kassio.
"Quem não conhece ainda tem pouco mais de 26 anos para me conhecer", disse em relação ao período que ainda tem na corte até se aposentar compulsoriamente.

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