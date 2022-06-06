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Economia

Justiça suspende assembleia necessária para privatização da Eletrobras

Assembleia seria realizada na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a Eletrobras, a autorização é condição para a realização da oferta pública global de ações da companhia

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 11:37

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 jun 2022 às 11:37
O Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a Assembleia Geral de Debenturistas de Furnas, prevista para ser realizada às 11h desta segunda-feira (6). Na reunião, seria discutida a autorização prévia dos titulares da primeira emissão de debêntures de Furnas, decorrente do aumento de capital de Madeira Energia S.A.
Segundo a Eletrobras, a autorização é condição para a realização da oferta pública global de ações da companhia.
Em nota, a Eletrobras informou que está buscando, junto com Furnas, reverter as duas decisões da Justiça que suspenderam a assembleia de debenturistas.
De acordo com o cronograma previsto no processo de privatização, as ações devem começar a ser negociadas na B3 (a antiga Bolsa de Valores de São Paulo), no dia 13 de junho.

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