Justiça determina que Vale retire animais das áreas de risco

A Justiça determinou nesta quinta-feira (14) que a Vale coloque em prática um plano de proteção da fauna em Barão de Cocais (MG).
De acordo a decisão, a mineradora deverá localizar e resgatar os animais das áreas de risco, assim como oferecer alimento e cuidados veterinários àqueles que aguardam resgat
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A determinação, que atendeu a um pedido do Ministério Público de Minas Gerais, exige ainda que a operação seja iniciada no prazo de 24 horas e finalizada em até 5 dias.
No caso de descumprimento das medidas, a empresa deverá pagar uma multa diária de R$ 200 mil, limitada a R$ 2 milhões.
Na dia 8 de fevereiro, a cidade foi parcialmente evacuada devido ao risco de rompimento de barragens, e 239 moradores foram removidos.