Justiça decreta prisão preventiva de 6 suspeitos do roubo de ouro

Imagem ilustrativa de barras de ouro Crédito: Pixabay

A Justiça de Guarulhos (Grande São Paulo) decretou nesta segunda-feira (5) as prisões preventivas de seis suspeitos envolvidos no roubo de 720 kg de ouro que estavam em um carro-forte no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na tarde de 25 de julho. O material roubado corresponde a cerca de R$ 120 milhões.

Segundo a 5ª Delegacia de Investigações de Crimes Contra o Patrimônio (furtos e roubos a Banco), responsáveis pelas apurações e vinculada ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), as informações reunidas permitiram identificar e prender quatro envolvidos, além de indiciar outras duas pessoas, agora procuradas.

Durante a ação dos bandidos que durou menos de cinco minutos, não houve tiros e ninguém ficou ferido, segundo imagens gravadas por câmeras de segurança. Para a polícia, ao menos dez pessoas participaram do crime.

Dos seis suspeitos presos, quatros deles estavam com prisão temporária. Os outros dois foram indicados indiretamente quando os investigados estão em locais desconhecidos.