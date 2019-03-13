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Brumadinho

Justiça de Minas manda prender novamente engenheiros da Vale

Executivos e terceirizados da mineradora foram soltos por habeas corpus; tragédia em Brumadinho deixou 200 mortos e 108 desaparecidos

Publicado em 

13 mar 2019 às 19:39

Publicado em 13 de Março de 2019 às 19:39

Justiça de Minas manda prender novamente engenheiros da Vale Crédito: Agência Brasil
Decisão tomada nesta quarta-feira, 13, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manda prender novamente os funcionários da Vale e terceirizados da mineradora investigados no processo sobre o rompimento da barragem da empresa em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.
A decisão é da Sétima Vara Criminal do TJ sobre mérito de pedido de prisão feito pela força-tarefa que investiga as causas da tragédia. Todos haviam sido soltos por força de h
abeas corpus conseguido no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.
Mais cedo, os senadores Rose de Freitas (Pode-ES) e Carlos Viana (PSD-MG) foram escolhidos nesta quarta, por aclamação, presidente e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que tem o objetivo de apurar as causas do rompimento da barragem. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi eleito vice-presidente.
A tragédia ocorreu em 25 de janeiro e deixou ao menos 200 mortos e 108 desaparecidos até o momento.

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