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Curitiba

Justiça condena pai a 59 anos de prisão por estupro das duas filhas

Os crimes, segundo a Promotoria, ocorreram entre 2001 e 2015, na residência em que o acusado vivia com as meninas, na Cidade Industrial de Curitiba

Publicado em 

02 mai 2019 às 11:30

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 11:30

O réu já se encontrava detido por força de prisão provisória Crédito: Divulgação
A Justiça condenou a 59 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, um homem acusado do estupro das próprias filhas em Curitiba. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Paraná, oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Região Metropolitana de Curitiba, "o homem constrangeu duas filhas, ambas menores de 14 anos à época dos fatos, a praticar atos libidinosos com ele".
Os crimes, segundo a Promotoria, ocorreram entre 2001 e 2015, na residência em que o acusado vivia com as meninas, na Cidade Industrial de Curitiba.
A sentença foi aplicada no último dia 26 de abril. O réu já se encontrava detido por força de prisão provisória, "uma vez que, armado com uma faca, atentou contra a vida das vítimas após a revelação dos fatos, chegando a entrar em confronto com dois vizinhos que saíram feridos".
De acordo com a investigação do Ministério Público do Paraná, conduzida a partir dos depoimentos colhidos pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crime (Nucria), "os abusos tiveram início quando as vítimas ainda eram muito pequenas, a partir dos cinco e seis anos de idade, e pioraram após a morte da mãe das garotas". O processo (Autos 0002674-79.2018.8.16.0007) tramita em segredo de justiça.

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