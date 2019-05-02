Justiça condena pai a 59 anos de prisão por estupro das duas filhas

O réu já se encontrava detido por força de prisão provisória Crédito: Divulgação

A Justiça condenou a 59 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, um homem acusado do estupro das próprias filhas em Curitiba. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Paraná, oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Região Metropolitana de Curitiba, "o homem constrangeu duas filhas, ambas menores de 14 anos à época dos fatos, a praticar atos libidinosos com ele".

Os crimes, segundo a Promotoria, ocorreram entre 2001 e 2015, na residência em que o acusado vivia com as meninas, na Cidade Industrial de Curitiba.

A sentença foi aplicada no último dia 26 de abril. O réu já se encontrava detido por força de prisão provisória, "uma vez que, armado com uma faca, atentou contra a vida das vítimas após a revelação dos fatos, chegando a entrar em confronto com dois vizinhos que saíram feridos".