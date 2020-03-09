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Conciliação

Juíza marca audiência entre Lula e Luciano Hang por faixa de 'cachaceiro'

O petista processa Hang por calúnia e difamação sob acusação de ter patrocinado um avião que sobrevoou o litoral catarinense com a mensagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 20:50

Publicado em 09 de Março de 2020 às 20:50

O empresário Luciano Hang, nas redes sociais apelidado de "Véio da Havan", é apoiador do  presidente Jair Bolsonaro Crédito: Instagram
A juíza Anuska Felski da Silva, da 2.ª Vara Cível de Navegantes (SC), agendou para 29 de junho a audiência de conciliação entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o empresário Luciano Hang, do grupo Havan.
O petista processa Hang por calúnia e difamação sob acusação de ter patrocinado um avião que sobrevoou o litoral catarinense com a mensagem: "Lula cachaceiro devolve meu dinheiro".
No início de dezembro do ano passado, Hang afirmou que iria "patrocinar" um avião que sobrevoaria o litoral de Santa Catarina com "mensagens patriotas". No dia 28, ele publicou um vídeo da cena em seu perfil no Twitter.
"O povo brasileiro acordou e sentiu na pele o quanto perdeu votando errado. Acreditaram nas pessoas erradas, que só pensaram no poder e destruíram nosso país. Agora juntos vamos reconstruí-lo e transformar o Brasil num lugar de paz, harmonia, ordem e progresso", escreveu o empresário.

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A defesa de Lula cobra R$ 100 mil de indenizações pelo caso, alegando que a mensagem "fere gravemente a imagem e a honra" do ex-presidente.
De acordo com a Justiça, a audiência de conciliação entre Lula e Hang só não ocorrerá se um dos dois manifestar desinteresse na composição, com até dez dias de antecedência. Se uma das partes se ausentar, o não comparecimento justificado representará multa de 2% sobre o valor da causa

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