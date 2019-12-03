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Juiz homologa delação de suspeito de hackear Moro e da Lava Jato

Luiz Henrique Molição teria armazenado parte das mensagens capturadas nas contas do aplicativo Telegram e feito contatos com o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 17:10

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 17:10

Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, homologou a delação premiada de Luiz Henrique Molição, 19, suspeito de integrar um grupo de hackers que invadiu contas de autoridades públicas no Telegram, entre elas o ministro da Justiça, Sergio Moro, e procuradores da Lava Jato.
Um dos presos na Operação Spoofing, da Polícia Federal, Molição é apontado como cúmplice de Walter Delgatti Neto, o Vermelho, considerado o mentor do esquema, nos ataques.
Molição teria armazenado parte das mensagens capturadas nas contas do aplicativo e feito contatos com o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil.
Com base em material obtido do grupo, o Intercept iniciou em junho uma série de reportagens sobre diálogos de Moro e de integrantes da Lava Jato, os quais lançaram dúvidas sobre a imparcialidade do ex-juiz e dos procuradores.

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O jornal Folha de S.Paulo e outros veículos de imprensa também publicaram notícias a respeito, em parceria com o site.
Em depoimento prestado à PF em setembro, Molição declarou que Delgatti tentou vender as mensagens que obteve a Greenwald, que se recusou a pagar por elas.
As informações que ele apresentou na delação são mantidas em sigilo enquanto o caso estiver sob investigação.
O juiz da 10ª Vara fixou prazo de 15 dias, contados da última quinta-feira (28), para que a PF conclua o inquérito sobre o caso e o remeta ao Ministério Público Federal, que decidirá se denuncia ou não os envolvidos.
Com a colaboração, homologada na noite de segunda-feira (02), Molição deve deixar a prisão.
Segundo reportagem da revista Veja, em sua delação ele se comprometeu a identificar mais três pessoas que teriam participado dos ataques virtuais.
Além disso, prometeu entregar conversas privadas que estariam armazenadas em servidores fora do país e o celular que usava para vazar dados roubados.

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