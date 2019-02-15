Jovem que teve testa tatuada é preso novamente em São Bernardo do Campo

Jovem que teve testa tatuada com a frase "Sou ladrão e vacilão" voltou a ser preso Crédito: Reprodução/YouTube

O jovem Ruan Rocha da Silva, 18, que teve a testa tatuada com a frase "Sou Ladrão e Vacilão" ao tentar roubar uma bicicleta, em 2017, foi preso mais uma vez na madrugada de quinta-feira (14), após ser flagrado furtando R$ 20, um moletom e um celular em uma unidade de Saúde de São Bernardo do Campo (ABC).

Em março do ano passado , Ruan também havia sido preso em flagrante, em Mairiporã (Grande SP), acusado de tentar roubar tubos de desodorante de um mercado.

No dia 31 de maio de 2017, o jovem, então com 17 anos, teve a testa tatuada com a frase "eu sou ladrão e vacilão" após ser acusado de roubar uma bicicleta, em São Bernardo do Campo (ABC).

O tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis, 28, e o seu amigo Ronildo Moreira de Araújo, 30, foram presos em flagrante após divulgarem vídeo, na internet, tatuando o jovem.

Reis e Araújo foram julgados em fevereiro de 2018 e condenados por lesão corporal e constrangimento ilegal (mas não tortura). O primeiro foi condenado a três anos e quatro meses de prisão em regime semiaberto; o segundo pegou três anos e 11 meses.

Advogados de Ruan afirmaram, à época, que ele estava alcoolizado e drogado, viu a porta aberta, entrou e foi pego pelos dois homens.