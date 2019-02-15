Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jovem que teve testa tatuada é preso novamente em São Bernardo do Campo
Furtou dinheiro e celular

Jovem que teve testa tatuada é preso novamente em São Bernardo do Campo

Ruan Rocha da Silva, 18, foi flagrado furtando R$ 20, um moletom e um celular em uma unidade de Saúde de São Bernardo do Campo (ABC).

Publicado em 

15 fev 2019 às 15:09

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 15:09

Jovem que teve testa tatuada com a frase "Sou ladrão e vacilão" voltou a ser preso Crédito: Reprodução/YouTube
O jovem Ruan Rocha da Silva, 18, que teve a testa tatuada com a frase "Sou Ladrão e Vacilão" ao tentar roubar uma bicicleta, em 2017, foi preso mais uma vez na madrugada de quinta-feira (14), após ser flagrado furtando R$ 20, um moletom e um celular em uma unidade de Saúde de São Bernardo do Campo (ABC).
Em março do ano passado, Ruan também havia sido preso em flagrante, em Mairiporã (Grande SP), acusado de tentar roubar tubos de desodorante de um mercado.
> 'Tive vontade de morrer', afirma jovem tatuado na testa
No dia 31 de maio de 2017, o jovem, então com 17 anos, teve a testa tatuada com a frase "eu sou ladrão e vacilão" após ser acusado de roubar uma bicicleta, em São Bernardo do Campo (ABC).
O tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis, 28, e o seu amigo Ronildo Moreira de Araújo, 30, foram presos em flagrante após divulgarem vídeo, na internet, tatuando o jovem.
Reis e Araújo foram julgados em fevereiro de 2018 e condenados por lesão corporal e constrangimento ilegal (mas não tortura). O primeiro foi condenado a três anos e quatro meses de prisão em regime semiaberto; o segundo pegou três anos e 11 meses.
Advogados de Ruan afirmaram, à época, que ele estava alcoolizado e drogado, viu a porta aberta, entrou e foi pego pelos dois homens.
Na época, Ruan foi internado em clínica de reabilitação para tratar vício em álcool e crack e fez sessões de remoção da tatuagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados