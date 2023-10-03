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Crueldade

Jovem morta em Goiás foi estuprada após assassinato, diz polícia

O suspeito afirma que cometeu o crime por ordem de outra pessoa, mas a polícia desconfia que ele tenha agido sozinho. As investigações continuam
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 out 2023 às 15:04

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 15:04

O corpo de Larissa Araújo foi encontrado na tarde da última segunda-feira (2) na BR-060, em Rio Verde, amarrado e enrolado em um lençol
Larissa Araújo, que foi encontrada morta na BR 060, em Rio Verde Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O suspeito de assassinar a fisioterapeuta Larissa Araújo, preso após capotamento do veículo que levava o corpo dela em Rio Verde (GO) nesta segunda-feira (2), afirmou que estuprou a vítima após matá-la, amarrando os braços e as pernas dela antes de tentar se livrar do corpo. O suspeito confessou o crime à polícia após apresentar divergências sobre o caso em depoimento na tarde desta segunda-feira, informou a Polícia Civil.
A princípio, ele teria apontado outro homem como o responsável pelo assassinato de Larissa e disse que foi contratado para fazer apenas a ocultação do corpo da jovem. O homem apontado pelo suspeito como autor do assassinato chegou a ser detido pela polícia, que descartou qualquer envolvimento dele com o crime após diligências.
Depois de "horas de interrogatório", o suspeito preso ontem confessou o crime, informou o delegado responsável pelas investigações.
"Ele assumiu a autoria do crime, disse que entrou na casa da vítima, pulando o muro da frente, ingressando na porta que estava aberta e furtou alguns objetos dela e depois matou ela, disse ainda que amarrou os braços dela e a estuprou", disse o Delegado Caio Martines, em vídeo divulgado pela Polícia Civil de Goiás.
O suspeito afirma que cometeu o crime por ordem de outra pessoa, mas a polícia desconfia que ele tenha agido sozinho. As investigações do caso continuam e o homem preso, que não teve identidade divulgada, está à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O corpo de Larissa foi encontrado na tarde desta segunda-feira (2) na BR-060, em Rio Verde, amarrado e enrolado em um lençol, após ser ejetado do veículo dela, que capotou na rodovia.
O carro era dirigido pelo suspeito do crime, que chegou a fugir, mas foi preso em flagrante. O homem tentou incriminar o ex-namorado da jovem, mas a polícia acredita que ele agiu sozinho.

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