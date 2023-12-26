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Em Osasco

Jovem é morto ao defender pai, policial aposentado, em briga em SP

De acordo com a Polícia Militar, a discussão começou após alguns homens, que seriam moradores de uma favela próxima, jogarem bombinhas no quintal do policial para provocá-lo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 dez 2023 às 15:33

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 15:33

Um jovem de 22 anos foi morto com um tiro na cabeça, na madrugada de segunda-feira (25), ao defender o pai, um policial civil aposentado, durante uma confusão, em Osasco, na Grande SP. O crime ocorreu por volta das 3h, no bairro Pestana. De acordo com a Polícia Militar, homens que seriam moradores de uma favela próxima jogavam bombinhas no quintal para provocar o policial.
O aposentado saiu na rua e passou a discutir com os suspeitos que estavam em uma motocicleta. Testemunhas relataram à PM que o jovem também saiu da casa ao ouvir os homens dizendo que dariam tiros no portão da residência. Houve discussão e o policial acabou agredido pela dupla, segundo a polícia.
Quando os dois retornavam para dentro de casa, um dos homens atirou e atingiu o filho do policial na cabeça. Ele foi socorrido ao Hospital São Luiz, mas morreu. O aposentado também ficou ferido e passou por atendimento médico, de acordo com a pasta da Segurança Pública.
O caso foi registrado como lesão corporal e homicídio no 5º DP de Osasco, que solicitou apoio do SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa). Foi requisitada perícia ao local. Ninguém foi preso até o momento e a polícia faz buscas para identificar os suspeitos.

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