Jovem é morto a facadas ao tentar separar briga dentro de boate em GO

Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o agressor esfaqueia a vítima Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um jovem de 27 anos foi morto a facadas, na madrugada do último sábado (27), ao tentar separar uma briga dentro de uma boate, no Setor Calixtolândia, em Anápolis. Um homem de 38 anos teria se recusado a pagar a conta e os ânimos começaram a se alterar. Nesse momento, a vítima, identificada como Fernando Almeida de Freitas, interveio para amenizar a situação, quando o agressor sacou a faca, que estava na cintura, e passou a esfaqueá-lo. As informações são da Polícia Civil de Goiás.

Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o agressor esfaqueia Fernando. Mesmo golpeado, a vítima consegue revidar e dá uma cadeirada na cabeça do suspeito, que desmaiou. Em seguida, o jovem também caiu no chão. Fernando sofreu ferimentos nos braços e no peito. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Esperança, mas não resistiu e morreu.