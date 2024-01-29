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Crueldade

Jovem é morto a facadas ao tentar separar briga dentro de boate em GO

Um homem teria se recusado a pagar a conta e os ânimos se alteraram. Nesse momento, a vítima interveio para amenizar a situação. O agressor não gostou, sacou a faca e passou a esfaqueá-lo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2024 às 14:17

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 14:17

Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o agressor esfaqueia a vítima
Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o agressor esfaqueia a vítima Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um jovem de 27 anos foi morto a facadas, na madrugada do último sábado (27), ao tentar separar uma briga dentro de uma boate, no Setor Calixtolândia, em Anápolis. Um homem de 38 anos teria se recusado a pagar a conta e os ânimos começaram a se alterar. Nesse momento, a vítima, identificada como Fernando Almeida de Freitas, interveio para amenizar a situação, quando o agressor sacou a faca, que estava na cintura, e passou a esfaqueá-lo. As informações são da Polícia Civil de Goiás.
Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o agressor esfaqueia Fernando. Mesmo golpeado, a vítima consegue revidar e dá uma cadeirada na cabeça do suspeito, que desmaiou. Em seguida, o jovem também caiu no chão. Fernando sofreu ferimentos nos braços e no peito. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Esperança, mas não resistiu e morreu.
O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para ser submetido a exames e, em seguida, encaminhado para a Central de Flagrantes de Anapólis. Como não teve a identidade divulgada, o UOL não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

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