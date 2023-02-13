Jovem é detido ao tentar invadir escola com machado e coquetel molotov

Jovem foi detido antes de conseguir entrar em escola municipal de Monte Mor, segundo a Polícia Militar Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma tentativa de invasão ao prédio em que funcionam duas escolas da cidade de Monte Mor (SP), no interior de São Paulo, terminou com um jovem detido na manhã desta segunda-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, um rapaz foi interceptado por volta das 8h40, quando caminhava em direção à Escola Municipal Vista Alegre e a Escola Estadual Professor Antônio Sproesser, no bairro Jardim Vista Alegre, munido de uma machadinha, coquetéis molotov e combustível.

Ele foi abordado antes mesmo de acessar a unidade de ensino, depois de ser visto por moradores com as armas enquanto trafegava em um carro nas imediações da escola. A polícia foi acionada e deteve o rapaz.

Registros publicados nas redes sociais mostram que o detido trajava roupas pretas e uma braçadeira vermelha com uma suástica à mostra. A identidade e idade do rapaz não foram divulgadas pela polícia.