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Em São Paulo

Jovem é detido ao tentar invadir escola com machado e coquetel molotov

Jovem, que usava roupas pretas e uma braçadeira vermelha com uma suástica, possuía uma machadinha, coquetéis molotov e combustível
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2023 às 11:36

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 11:36

Jovem foi detido antes de conseguir entrar em escola municipal de Monte Mor, segundo a Polícia Militar
Jovem foi detido antes de conseguir entrar em escola municipal de Monte Mor, segundo a Polícia Militar Crédito: Reprodução/Google Street View
Uma tentativa de invasão ao prédio em que funcionam duas escolas da cidade de Monte Mor (SP), no interior de São Paulo, terminou com um jovem detido na manhã desta segunda-feira (13).
Segundo a Polícia Militar, um rapaz foi interceptado por volta das 8h40, quando caminhava em direção à Escola Municipal Vista Alegre e a Escola Estadual Professor Antônio Sproesser, no bairro Jardim Vista Alegre, munido de uma machadinha, coquetéis molotov e combustível.
Ele foi abordado antes mesmo de acessar a unidade de ensino, depois de ser visto por moradores com as armas enquanto trafegava em um carro nas imediações da escola. A polícia foi acionada e deteve o rapaz.
Registros publicados nas redes sociais mostram que o detido trajava roupas pretas e uma braçadeira vermelha com uma suástica à mostra. A identidade e idade do rapaz não foram divulgadas pela polícia.
A Prefeitura de Monte Mor foi procurada para informar se as aulas continuam no local, mas não deu retorno sobre o assunto até o momento.

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