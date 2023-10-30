Jovem com sinal de embriaguez atropela e mata 3 idosas que iam à missa

Três idosas morreram após serem atropeladas por um jovem de 19 anos com sinal de embriaguez no Tucuruvi, na zona Norte de São Paulo. As mulheres, de 76, 80 e 82 anos, foram atingidas quando caminhavam na calçada na avenida General Ataliba Leonel na manhã deste domingo (30). Segundo a TV Globo, elas estavam a caminho de uma missa.
Elas chegaram a ser levadas para o hospital, mas tiveram a morte confirmada pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (29). O motorista do veículo, que trafegava em alta velocidade e bateu em uma árvore antes de atropelar as idosas, foi preso em flagrante. Ele contou aos policiais militares que estava em um bar e ingeriu bebida alcoólica antes de assumir o volante.
Duas pessoas estavam no veículo além do motorista, uma delas, uma jovem que não teve idade divulgada, ficou ferida e foi levada para um hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado. O jovem foi preso por homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez e é investigado pelo 73º DP. A identidade do suspeito não foi divulgada e o UOL não conseguiu encontrar a defesa dele até o momento.