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Em São Paulo

Jovem com sinal de embriaguez atropela e mata 3 idosas que iam à missa

O motorista do veículo foi preso em flagrante. Ele contou aos policiais militares que estava em um bar e ingeriu bebida alcoólica antes de assumir o volante

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 14:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2023 às 14:47
Imagens que circulam na internet mostram a movimentação após o acidente no Tucuruvi, na zona Norte de São Paulo
Imagens que circulam na internet mostram a movimentação após o acidente no Tucuruvi, na zona Norte de São Paulo Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Três idosas morreram após serem atropeladas por um jovem de 19 anos com sinal de embriaguez no Tucuruvi, na zona Norte de São Paulo. As mulheres, de 76, 80 e 82 anos, foram atingidas quando caminhavam na calçada na avenida General Ataliba Leonel na manhã deste domingo (30). Segundo a TV Globo, elas estavam a caminho de uma missa.
Elas chegaram a ser levadas para o hospital, mas tiveram a morte confirmada pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (29). O motorista do veículo, que trafegava em alta velocidade e bateu em uma árvore antes de atropelar as idosas, foi preso em flagrante. Ele contou aos policiais militares que estava em um bar e ingeriu bebida alcoólica antes de assumir o volante.
Duas pessoas estavam no veículo além do motorista, uma delas, uma jovem que não teve idade divulgada, ficou ferida e foi levada para um hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado. O jovem foi preso por homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez e é investigado pelo 73º DP. A identidade do suspeito não foi divulgada e o UOL não conseguiu encontrar a defesa dele até o momento.

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