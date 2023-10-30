Jovem com sinal de embriaguez atropela e mata 3 idosas que iam à missa

Imagens que circulam na internet mostram a movimentação após o acidente no Tucuruvi, na zona Norte de São Paulo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Três idosas morreram após serem atropeladas por um jovem de 19 anos com sinal de embriaguez no Tucuruvi, na zona Norte de São Paulo. As mulheres, de 76, 80 e 82 anos, foram atingidas quando caminhavam na calçada na avenida General Ataliba Leonel na manhã deste domingo (30). Segundo a TV Globo, elas estavam a caminho de uma missa.

Elas chegaram a ser levadas para o hospital, mas tiveram a morte confirmada pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (29). O motorista do veículo, que trafegava em alta velocidade e bateu em uma árvore antes de atropelar as idosas, foi preso em flagrante. Ele contou aos policiais militares que estava em um bar e ingeriu bebida alcoólica antes de assumir o volante.