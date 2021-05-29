Jornalista Milton Coelho da Graça morre de Covid-19 aos 90 anos

O jornalista Milton Coelho da Graça morreu aos 90 anos, vítima de Covid-19. A informação foi divulgada hoje (29) pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em nota com depoimentos de seus conselheiros.

Milton trabalhou em redações de jornais como O Globo e Última Hora, além de revistas como Placar e Isto É.

“Grande Milton, deixa um legado de um dos mais brilhantes jornalistas brasileiros nos vários veículos em que militou, com uma trajetória invejável. E eu perco um amigo, um parceiro e um incentivador para realizar um trabalho que tem o objetivo de resgatar o protagonismo da ABI, o seu sonho sagrado”, escreveu o presidente da ABI, Paulo Jeronimo.