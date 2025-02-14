Jornalista é assassinada a facadas; ex-noivo é preso em flagrante

Uma mulher de 42 anos foi assassinada pelo ex-noivo a facadas, no fim da tarde desta quarta-feira (12), em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A jornalista Vanessa Ricarte foi atingida três vezes no tórax e levada para a Santa de Casa de Campo Grande, mas morreu horas depois.

Ex-companheiro dela, o músico Caio Nascimento, 35, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele vai passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (14).

Wanessa chegou a registrar boletim de ocorrência contra Caio horas antes do crime Crédito: Reprodução/ @ccaionascimento no Instagram

A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele.

Horas antes do crime, Vanessa havia denunciado Nascimento à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e conseguido uma medida protetiva contra o ex-noivo. Ainda assim, foi atacada no fim da tarde.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ele tem histórico de violência doméstica.

A jornalista trabalhava no Ministério Público do Trabalho, que anunciou luto oficial pela morte de Vanessa. O órgão destacou em nota o comprometimento da profissional com a missão institucional da Promotoria e sua contribuição para a conscientização sobre direitos trabalhistas.

O assassinato de Vanessa gerou forte comoção. Políticos, autoridades e entidades se manifestaram lamentando o crime e reforçando a necessidade de medidas mais eficazes no combate à violência contra a mulher.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), destacou os impactos desse tipo de crime na sociedade. A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), classificou o caso como um "dia triste para todas".

O Sindjor-MS (Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul) e a Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) afirmaram que a morte de Vanessa representa uma perda irreparável para o jornalismo e para a sociedade.

A Câmara de Vereadores de Campo Grande também se manifestou, afirmando que a jornalista será "eternamente lembrada". O presidente da Casa, Epaminondas Neto, reforçou a necessidade de medidas urgentes para o enfrentamento da violência contra as mulheres.

A jornalista foi velada na Câmara Municipal em cerimônia aberta ao público na tarde desta quinta-feira (13). Depois, o corpo foi encaminhado para Três Lagoas, cidade natal da vítima, onde será sepultada.