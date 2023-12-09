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Corpo no rio

Jornalista de 34 anos que estava desaparecida é achada morta em MG

O documento de identidade da jornalista estava entre os pertences achados durante o resgate do corpo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2023 às 12:14

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 12:14

O corpo da jornalista Natália Araújo Santos, de 34 anos, foi encontrado no Rio Arrudas, no bairro Granja de Freitas, em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta sexta-feira (8). A mulher estava desaparecida desde a madrugada de quarta-feira (6).
Policiais militares foram acionados para uma ocorrência de encontro de um corpo. Chegando ao local, foi avistada a vítima, já sem vida, na superfície do rio, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros para a retirada. O documento de identidade da jornalista estava entre os pertences achados durante o resgate do corpo. Um perito criminal compareceu ao local para dar início à investigação.
A família de Natália foi acionada para fazer o reconhecimento do corpo no IML (Instituto Médico Legal).
Jornalista de 34 anos que estava desaparecida é achada morta em rio em MG
Jornalista de 34 anos que estava desaparecida é achada morta em rio em MG Crédito: Imagem divulgada pela família

O desaparecimento

A família de Natália registrou o desaparecimento dela na Polícia Civil na quinta-feira (7). A corporação chegou a divulgar um cartaz com a foto da jornalista e pediu para quem tivesse informações que entrasse em contato.
A jornalista sumiu após sair de casa na madrugada de quarta-feira (6) no bairro Sagrada Família, também em Belo Horizonte. O irmão de Natália, Gustavo Henrique Araújo Santos, disse ao jornal O Tempo que ela saiu da residência sem dizer nada à família.

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