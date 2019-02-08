Jogador do Flamengo só conseguiu salvar 2 amigos ao ver fogo, diz pai

Um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, zona oeste do Rio Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência Estado

Assim que conseguiu sair do centro de treinamento George Helal, do Flamengo , conhecido como Ninho do Urubu, o garoto Felipe Cardoso, 15, ligou chorando para o pai, Alex Cardoso.

Assustado, disse quase sem fôlego que o CT estava em chamas. Incêndio que começou em seu quarto no alojamento do clube carioca. O saldo é de dez mortos e três internados, um deles em estado grave, com cerca de 35% do corpo queimado.

"Ele me disse que estava na cama e sentiu um cheiro forte de fumaça no quarto dele. Quando viu o fogo, só conseguiu acordar dois amigos que estavam mais próximos e saíram correndo, gritando", afirma Alex à reportagem.

O presidente da agremiação, Rodolfo Landim, disse ser a maior tragédia da história do Flamengo.

Felipe disse ao pai que haviam outros garotos no mesmo quarto, mas que não acordaram. Na pressa para sair do CT e se afastar do fogo, o jogador que estava no Santos até 2018 e chegou ao Flamengo na semana passada, sofreu um pequeno ferimento no braço.

"Ele está muito abalado pela perda dos amigos. Graças a Deus, ele conseguiu sair", completa o pai.

Felipe está em um hotel na Barra da Tijuca , zona oeste do Rio, para onde estão sendo levados também familiares das vítimas. Ele já teve atendimento com psicólogos e assistentes sociais contratados pelo Flamengo.