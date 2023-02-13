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Em São Paulo

Jogador de futsal do Corinthians de 16 anos morre em acidente de trânsito

Yago Rafhael da Silva Alves, 16, era jogador de futsal do Corinthians e faleceu após carro que ele estava capotar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 fev 2023 às 11:16

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 11:16

Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, faleceu em um acidente de carro na manhã deste domingo (12)
Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, faleceu em um acidente de carro na manhã deste domingo (12) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Yago Rafhael da Silva Alves, jogador de futsal da equipe sub-16 do Corinthians, morreu neste fim de semana. O jovem atleta sofreu um acidente de trânsito e não resistiu aos ferimentos. O clube lamentou sua morte por meio de postagem nas redes sociais no domingo.
"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, após um acidente de trânsito ocorrido neste fim de semana. Yago era atleta de futsal sub-16 do clube. O Corinthians se solidariza com a família neste momento tão difícil", publicou o Corinthians.
Segundo o site Meu Timão, especializado na cobertura do time alvinegro, Yago era um dos ocupantes de um carro que capotou na manhã de domingo na Avenida Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Ele estava de folga. O veículo transportava sete pessoas e, além do jogador de futsal, outras três mulheres também morreram no acidente. Não se sabe ainda as condições do ocorrido, se o motorista estava correndo muito ou se ele tinha ingerido álcool antes de dirigir. O nome das vítimas não foram revelados.
Como o Corinthians estava viajando para Brasília, não houve minuto de silêncio no jogo do time no Paulistão. As informações sobre a morte de Yago ainda estavam truncadas. O time de Fernando Lázaro apenas empatou sem gols com a Portuguesa no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. É o segundo escorregão seguido da equipe, que foi derrotada no meio da semana pelo São Bernardo por 2 a 0.

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