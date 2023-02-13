Jogador de futsal do Corinthians de 16 anos morre em acidente de trânsito

Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, faleceu em um acidente de carro na manhã deste domingo (12) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Yago Rafhael da Silva Alves, jogador de futsal da equipe sub-16 do Corinthians, morreu neste fim de semana. O jovem atleta sofreu um acidente de trânsito e não resistiu aos ferimentos. O clube lamentou sua morte por meio de postagem nas redes sociais no domingo.

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, após um acidente de trânsito ocorrido neste fim de semana. Yago era atleta de futsal sub-16 do clube. O Corinthians se solidariza com a família neste momento tão difícil", publicou o Corinthians.

Segundo o site Meu Timão, especializado na cobertura do time alvinegro, Yago era um dos ocupantes de um carro que capotou na manhã de domingo na Avenida Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Ele estava de folga. O veículo transportava sete pessoas e, além do jogador de futsal, outras três mulheres também morreram no acidente. Não se sabe ainda as condições do ocorrido, se o motorista estava correndo muito ou se ele tinha ingerido álcool antes de dirigir. O nome das vítimas não foram revelados.