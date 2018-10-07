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Eleições 2018

João Goulart Filho vota e diz que dia 9 dirá quem apoiará no 2° turno

Candidato apelou para a consciência do eleitor nas redes sociais

Publicado em 

07 out 2018 às 14:34

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 14:34

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) entrevista o candidato à Presidência da República pelo PPL, João Goulart Filho. Ele é o quinto a participar da série de entrevistas da EBC com presidenciáveis. Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
O candidato à Presidência da República pelo PPL, João Goulart Filho, votou neste domingo (07) pela manhã, em uma escola infantil em Brasília. Segundo ele, caso não siga para o segundo turno, na próxima terça-feira (9) haverá uma reunião partidária para definir quem a legenda apoiará na disputa do dia 28.
Questionado quem ele apoiaria em um eventual segundo turno, João Goulart Filho afirmou que aguardará a decisão da Executiva Nacional do PPL, em São Paulo, no dia 9.
Nas redes sociais, o candidato apelou para a consciência do eleitor. “Vote pelo aumento real do salário mínimo, pela distribuição de renda e pela autonomia nacional. Apoie quem luta pela maior riqueza do Brasil: o povo trabalhador.”
Em entrevista ao jornal chileno La Terceira, João Goulart Filho destacou a importância de todos unirem força para “impedir o retrocesso”.

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