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  • João Cunha, deputado que 'elegeu' Tancredo, morre aos 81 anos
Ribeirão Preto

João Cunha, deputado que 'elegeu' Tancredo, morre aos 81 anos

O ex-deputado estava internado em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo; a família não informou a causa da morte do ex-parlamentar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 19:50

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 19:50

ex-deputado federal João Cunha, de 81 anos, morreu no início da manhã deste sábado (14)
O ex-deputado federal João Cunha, de 81 anos, morreu no início da manhã deste sábado (14) Crédito: Arquivo/ ACidade
O advogado e ex-deputado federal João Cunha morreu na manhã deste sábado em Ribeirão Preto (SP). Ele estava internado no Hospital Unimed, no município do interior paulista, em estado grave. A família não informou a causa da morte do ex-parlamentar que tinha 81 anos.
Como deputado, Cunha ganhou notoriedade por ser o responsável pelo voto número 344, o decisivo para garantir a vitória de Tancredo Neves contra Paulo Maluf na eleição da Câmara para presidente da República, em 1985. "Tenho a honra de dizer que o meu voto enterra a ditadura funesta que infelicitou a minha Pátria", disse à época.
A escolha de Tancredo como o primeiro presidente civil após a ditadura militar, foi a última eleição indireta no País. Nascido em Ribeirão Preto, Cunha foi vereador na cidade entre 1969 e 1975, deputado por quatro mandatos, entre 1975 e 1991, e passou pelo MDB, PDT e PMN.

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