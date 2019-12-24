Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jair Bolsonaro deixa hospital após queda no Palácio da Alvorada
Saúde

Jair Bolsonaro deixa hospital após queda no Palácio da Alvorada

O presidente foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 09:24

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 09:24

O presidente da República, Jair Bolsonaro  Crédito: José Dias/PR
O presidente Jair Bolsonaro deixou na manhã desta terça-feira (24) o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde passou a noite em observação após sofrer uma queda na noite de segunda-feira (23) no Palácio da Alvorada.
De acordo com nota emitida pelo Palácio do Planalto, o presidente foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas.
Ele foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações, e passou a noite bem.
Com informações de Agência Brasil.

Veja Também

Bolsonaro sofre acidente doméstico e é levado para o hospital

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Imagem de destaque
Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: os desafios no trânsito de Vitória e a sincronia dos semáforos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados