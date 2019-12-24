Jair Bolsonaro deixa hospital após queda no Palácio da Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro deixou na manhã desta terça-feira (24) o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde passou a noite em observação após sofrer uma queda na noite de segunda-feira (23) no Palácio da Alvorada.
De acordo com nota emitida pelo Palácio do Planalto, o presidente foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas.
Ele foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações, e passou a noite bem.
Com informações de Agência Brasil.