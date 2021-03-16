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Repatriação

Itamaraty anuncia três voos extraordinários entre Portugal e Brasil

Ao todo, 628 pessoas foram contempladas nesses voos que serão realizados entre as cidades de entre Lisboa e Guarulhos pela Latam; viagens acontecem em 23, 25 e 27 de março

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:47
Avião da Latam decola do Aeroporto de Vitória
Os interessados em comprar uma passagem devem tratar diretamente com a Latam, por se tratar de uma operação privada. Crédito: Fernando Madeira
O Ministério das Relações Exteriores anunciou na noite desta segunda-feira (15) a realização de mais três voos comerciais extraordinários entre Lisboa e Guarulhos, que serão realizados pela Latam em 23, 25 e 27 de março.
Até agora, três conexões já foram realizadas pela empresa aérea portuguesa TAP para que brasileiros retornassem ao país após a suspensão da rota aérea entre Brasil e Portugal. Segundo o Itamaraty, 628 pessoas foram contempladas nesses voos.
Assim como da vez anterior, segundo a pasta, os interessados em comprar uma passagem devem tratar diretamente com a Latam, por se tratar de uma operação privada.
O cancelamento dos voos com origem ou destino no Brasil -determinada por conta da variante de Manaus do coronavírus- está em vigor desde 29 de janeiro e afetou centenas de brasileiros, a maioria dos quais imigrantes desempregados que já tinham passagem comprada para deixar o país.
Até agora, somente a TAP havia realizado voos extraordinários. No último dia 10, o governo de Portugal confirmou que permitiria operação do mesmo tipo das companhias Azul e Latam.
A Latam marcou seus primeiros voos agora. Em nota enviada na semana passada, a Azul afirmou que, devido à piora da pandemia, não tinha previsão de retomar a conexão entre Campinas e Lisboa.

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