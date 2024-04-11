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Santa Catarina

Irmãs de 4 e 8 anos se afogam em piscina de casa e uma delas morre

A criança mais velha recebeu manobras de reanimação pulmonar, mas teve a morte constatada no local. A irmã que sobreviveu estava "consciente, porém, letárgica", segundo os bombeiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 abr 2024 às 15:39

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 15:39

A piscina onde as crianças se afogaram
A piscina onde as crianças se afogaram Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
Uma menina de 8 anos morreu e a irmã dela, de 4, foi hospitalizada após afogamento em uma piscina de Blumenau (SC). As crianças foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Elas estavam inconscientes na piscina de casa, no bairro Velha, na manhã desta quarta-feira (10), segundo ocorrência preliminar.
Socorristas tentaram reanimar a menina por uma hora. A criança mais velha, encontrada sem sinais vitais, recebeu manobras de reanimação pulmonar, mas teve a morte constatada no local. A irmã que sobreviveu estava "consciente, porém, letárgica", informaram os bombeiros. Ela foi levada para o Hospital Santo Antônio e não teve estado de saúde divulgado.
A dinâmica do afogamento ainda não foi identificada. O UOL buscou a Polícia Civil para saber se a morte foi registrada e aguarda retorno sobre o assunto.

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