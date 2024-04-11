Irmãs de 4 e 8 anos se afogam em piscina de casa e uma delas morre

A piscina onde as crianças se afogaram Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma menina de 8 anos morreu e a irmã dela, de 4, foi hospitalizada após afogamento em uma piscina de Blumenau (SC). As crianças foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Elas estavam inconscientes na piscina de casa, no bairro Velha, na manhã desta quarta-feira (10), segundo ocorrência preliminar.

Socorristas tentaram reanimar a menina por uma hora. A criança mais velha, encontrada sem sinais vitais, recebeu manobras de reanimação pulmonar, mas teve a morte constatada no local. A irmã que sobreviveu estava "consciente, porém, letárgica", informaram os bombeiros. Ela foi levada para o Hospital Santo Antônio e não teve estado de saúde divulgado.