Ipec: Lula alcança 47% e Bolsonaro se mantém com 31%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), 31%, aponta a nova pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada na noite desta segunda-feira (19).
O petista oscilou um ponto porcentual para cima e o atual chefe do Executivo manteve o número em relação ao último levantamento, divulgado na segunda-feira da semana passada (12). Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem em seguida, empatados na margem de erro.
- Lula (PT): 47% (46% na pesquisa anterior, de 9 de setembro)
- Jair Bolsonaro (PL): 31% (31% na pesquisa anterior)
- Ciro Gomes (PDT): 7% (7% na pesquisa anterior)
- Simone Tebet (MDB): 5% (4% na pesquisa anterior)
- Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior)
- Branco/nulo: 5% (6% na pesquisa anterior)
- Não sabe/não respondeu: 4% (4% na pesquisa anterior)
Felipe d’Avila (Novo), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.
Brancos e nulos somam 5%, e 4% não sabem ou não responderam.
SEGUNDO TURNO: LULA TEM 54% E BOLSONARO 35%
A pesquisa também simulou o cenário de segundo turno. Lula aparece com 54% das intenções de voto e mantém ampla vantagem ante Jair Bolsonaro, que tem 35%.
Na rodada anterior, divulgada em 12 de setembro, Lula tinha 53% das intenções de voto no segundo turno e Bolsonaro, 36%.
Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 18 de setembro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 181 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00073/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.