Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ipec: Lula alcança 47% e Bolsonaro se mantém com 31%
Eleições 2022

Ipec: Lula alcança 47% e Bolsonaro se mantém com 31%

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (19) mostra que o candidato do PT oscilou 1 ponto percentual para cima; veja os números
Agência Estado

19 set 2022 às 21:58

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 21:58

Lula e Bolsonaro lideram corrida presidencial no Espírito Santo Crédito: Ricardo Stuckert e Isac Nóbrega/PR | Arte A Gazeta
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), 31%, aponta a nova pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada na noite desta segunda-feira (19).
O petista oscilou um ponto porcentual para cima e o atual chefe do Executivo manteve o número em relação ao último levantamento, divulgado na segunda-feira da semana passada (12). Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem em seguida, empatados na margem de erro.
  • Lula (PT): 47% (46% na pesquisa anterior, de 9 de setembro) 
  • Jair Bolsonaro (PL): 31% (31% na pesquisa anterior) 
  • Ciro Gomes (PDT): 7% (7% na pesquisa anterior) 
  • Simone Tebet (MDB): 5% (4% na pesquisa anterior) 
  • Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior) 
  • Branco/nulo: 5% (6% na pesquisa anterior) 
  • Não sabe/não respondeu: 4% (4% na pesquisa anterior)
Felipe d’Avila (Novo), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.
SEGUNDO TURNO: LULA TEM 54% E BOLSONARO 35%

A pesquisa também simulou o cenário de segundo turno. Lula aparece com 54% das intenções de voto e mantém ampla vantagem ante Jair Bolsonaro, que tem 35%.
Na rodada anterior, divulgada em 12 de setembro, Lula tinha 53% das intenções de voto no segundo turno e Bolsonaro, 36%.
Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 18 de setembro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 181 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00073/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Ciro Gomes Simone Tebet Pesquisa Soraya Thronicke Eleições 2022 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados