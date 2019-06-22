Investigação de assassinato de pastor continua mesmo após confissão

Flordelis dos Santos Souza é deputada federal pelo RJ Crédito: Reprodução/Instagram @flordelismk

o pastor Anderson do Carmo Souza, de 42 anos, assassinado no último domingo, mas a delegada responsável pelo caso ressaltou que as investigações continuam, pois ainda há muitos pontos a serem esclarecidos. A Polícia Civil confirmou que um dos filhos da deputada federal Flordelis (PSD-RJ) confessou ter executado o marido da parlamentar,, mas a delegada responsável pelo caso ressaltou que as investigações continuam, pois ainda há muitos pontos a serem esclarecidos.

"Não está esclarecida a motivação, se a execução aconteceu daquela forma que foi narrada, se são só essas pessoas envolvidas. Muita coisa está indefinida", afirmou a delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21).

No feriado de quinta-feira (20), a pedido da Polícia Civil, o Tribunal de Justiça do Rio decretou a prisão temporária de Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, e Lucas Cezar dos Santos Souza, filho adotivo do casal. A deputada e o pastor Souza tinham 55 filhos, 51 adotivos. Flávio e Lucas foram presos logo após o crime, por outros motivos - contra o primeiro pesava uma acusação de violência doméstica; contra o segundo, o envolvimento com o tráfico de drogas, quando ainda era adolescente.

Segundo a delegada, a confissão de Flávio não é suficiente para resolver o caso. Aparentemente, a confissão veio com contradições. O laudo do Instituto Médico Legal revelou que o corpo do pastor tinha mais de 30 perfurações - nove na região da virilha e da coxa, oito no peito e um, provocado por tiro a curta distância, na cabeça -, mas o réu confesso teria dito que disparou seis tiros.

A delegada Lomba destacou que a quantidade de perfurações é insuficiente para determinar o número de tiros.

Na noite de quinta-feira, a TV Globo revelou que o depoimento de outro filho do casal teria sugerido a participação de três irmãs e da própria deputada Flordelis no planejamento do crime. A arma do crime foi encontrada dentro da casa pela polícia, mas, até agora, os policiais não conseguiram achar o celular usado pela vítima.