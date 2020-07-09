Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Investidores querem ver resultado no combate a desmatamento, diz Mourão
Meio Ambiente

Investidores querem ver resultado no combate a desmatamento, diz Mourão

Vice-presidente e ministros fizeram reunião por videoconferência nesta quinta-feira (9) com investidores para tratar da preocupação com a Amazônia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 14:50

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 14:50

Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão
Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Isac Nobrega/PR
Após videoconferência com representantes de fundos de investimento do exterior que manifestaram preocupação com o avanço do desmatamento na Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que os investidores esperam que o país apresente resultados na área de preservação ambiental.
"Óbvio que eles querem ver resultado, que haja efetivamente uma redução do desmatamento", afirmou Mourão, em coletiva de imprensa após teleconferência em que participaram fundos do Reino Unido, Suécia, Noruega, Holanda e Japão.
Os representantes desses fundos fazem parte de um grupo de administradores de recursos que, no final de junho, enviaram carta aberta a embaixadas brasileiras na Europa, Japão e Estados Unidos pedindo uma reunião para discutir desmatamento na Amazônia.
A manifestação dos estrangeiros preocupou o Planalto, que passou a temer uma fuga de recursos do país diante a deterioração da imagem internacional do Brasil.
Mourão citou nesta quinta-feira (9) que o governo trabalha com um planejamento até o final de 2022 para apresentar melhores resultados no combate ao desmatamento.

Veja Também

Procuradoria pede que Justiça afaste Ricardo Salles do Meio Ambiente

"A ideia é que vamos ao longo do tempo, com a continuidade de operações repressivas e a entrada efetiva dos demais pilares que o ministro Ricardo Salles [do Meio Ambiente] colocou; que a ministra Tereza Cristina [da Agricultura] colocou sobre regularização fundiária e pagamento por serviços ambientais, que a gente vá pouco a pouco, para usar uma expressão gaúcha, arriconando os que cometem ilegalidades. Para que a gente chegue a um número de desmatamento que seja aceitável", declarou.
Participaram da reunião virtual, além de Mourão, os ministros Braga Netto (Casa Civil), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Tereza Cristina (Agricultura), Fábio Farias (Comunicações) e Ricardo Salles (Meio Ambiente). Também assistiram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Sergio Segovia.
Salles confirmou por sua vez que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve assinar, na semana que vem, um decreto para suspender queimadas legais no Brasil por 120 dias. A medida é mais uma tentativa do governo de reagir aos danos de imagem que o país tem sofrido no exterior.
Segundo Salles, não haverá exceções nos biomas da Amazônia e do Pantanal, sendo que nos demais haverá possibilidades restritas em que as queimadas poderão ocorrer.

Veja Também

Governo vai proibir queimada na Amazônia por quatro meses

Empresários cobram combate ao desmatamento na Amazônia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados