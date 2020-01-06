Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Internado em SP, governador da Bahia retira nódulo mamário
Rui Costa

Internado em SP, governador da Bahia retira nódulo mamário

Rui Costa procurou atendimento médico no final do ano passado após sentir dores no peito esquerdo. Exames identificaram um aumento benigno, mas doloroso, da glândula mamária esquerda

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 10:14
Rui Costa é governador da Bahia pelo PT Crédito: Reprodução/ Instagram Rui Costa
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), 57, foi submetido a uma cirurgia neste domingo (5), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para a retirada de um nódulo mamário e ginecomastia (aumento benigno da glândula mamária), identificados durante investigação médica realizada em dezembro passado.
Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social da Bahia, ele permanece internado para recuperação e passa bem.
O estado de saúde de Costa é acompanhado pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, que é médico dele há 25 anos. 
O secretário informou que, embora não exista indicação de malignidade, a equipe médica optou pela retirada bilateral das duas glândulas mamárias.
Costa procurou atendimento médico no final do ano passado após sentir dores no peito esquerdo. Exames identificaram um aumento benigno, mas doloroso, da glândula mamária esquerda. 

ALERTA

O cirurgião Marcelo Sampaio, do Sírio Libanês, afirma que homens também podem ter câncer de mama, embora isso seja raro. 
"Para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, há um homem com o mesmo diagnóstico. Normalmente, ele aparece em homens acima dos 60 anos e pode ser mais frequente em homens cujas famílias apresentam muitos casos de câncer de mama (mesmo que em mulheres)", disse.
Por isso, segundo o médico, é importante realizar exames de rotina e procurar atendimento especializado em caso de desconforto ou alteração no organismo. 

Veja Também

Flu se une a campanha de prevenção contra câncer de mama

Emagrecimento pode ajudar a prevenir o câncer de mama

Câncer de mama também pode afetar os homens

A mãe do governador, Maria Luíza dos Santos, morta há 25 anos, teve câncer de mama. A história dela costuma ser lembrada por Costa em pronunciamentos públicos.
A primeira-dama Aline Peixoto e a filha mais velha do casal estão no hospital ao lado do governador. 
Rui Gosta é hoje o principal nome do PT com cargo eletivo. A Bahia, estado governado pelo partido pela quarta vez seguida, é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil e termômetro do comportamento do Nordeste -principal ilha regional de rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. 
Em entrevista recente, o governador defendeu que o PT deixe de lado a polarização e pregue a pacificação do país, além de ajustar o discurso econômico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados