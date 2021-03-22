Internações por Covid-19 aumentam 110% em quatro semanas em SP

Segundo o governo do estado, uma das grandes preocupações no momento é a manutenção do fornecimento de oxigênio para São Paulo. Crédito: Hélio Filho/Secom

O governo de São Paulo registrou 110% no número de intermações de pacientes com Covid-19 nas últimas quatro semanas. Em 21 de fevereiro, eram 13.665 hospitalizados. Atualmente, são 28.638.

Segundo secretário de estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, o estado de São Paulo já tem 91,2% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. Na Grande São Paulo, essa taxa chega a 91,3%.

Segundo o governo do estado, uma das grandes preocupações no momento é a manutenção do fornecimento de oxigênio para São Paulo. Na manhã desta segunda, o governador João Doria (PSDB) e sua equipe se reuniram com fabricantes do produto.

Segundo o secretário, há cerca de 29 mil pessoas internadas com Covid nas unidades da rede estadual. Dessas, cerca de 12 mil estão em UTIs. Em razão da alta de internações, o aumento de demanda por oxigêncio cresceu 45% nas últimas quatro semanas no estado.

O vice-governador Rodrigo Garcia anunciou que a Ambev vai construir usina de oxigênio na região de Ribeirão Preto (313 km de SP), com capacidade de produção de 120 cilindros por dia. A usina deve ficar pronta em dez dias.

Uma força-tarefa foi montada para garantir a distribuição do oxigênio em cilindros. A Copagaz vai auxiliar nessa entrega do insumo às unidades de saúde, principalmente nas cidades que não possuem grande stanques para armazenamento.

O estado completa nesta segunda-feira (22) o oitavo dia na fase emergencial do Plano São Paulo, em que somente serviços emergenciais podem funcionar e o toque de recolher vale das 20h às 5h. A medida, mais restrita, foi tomada para frear a alta de casos, internações e óbitos de Covid-19 em São Paulo.