Integrantes do PSL são avisados que Bolsonaro quer deixar o partido

A fala foi uma reação à declaração do presidente na terça-feira (08) de que Bivar está "queimado para caramba" em Pernambuco. "Não vai alterar nada se Bolsonaro sair, seguiremos apoiando medidas fundamentais. A declaração de ontem foi terminal, ele disse que está afastado. Não estamos em grêmio estudantil. Ele pode levar tudo do partido, só não pode levar a dignidade, o sentimento liberal que temos e o compromisso com o combate à corrupção", reagiu o dirigente do PSL em entrevista ao G1.