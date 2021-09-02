Instagram apresenta instabilidade ao redor do mundo, relatam usuários

Usuários de todo o mundo, incluindo o Brasil, relataram instabilidade no Instagram na manhã desta quinta-feira (2). O assunto figurou entre os mais comentados do Twitter, com mais de 50 mil postagens a respeito. Problemas para carregar publicações e enviar mensagens foram as principais reclamações postadas nas redes sociais.
Segundo a palataforma Down Detector, foram reportadas mais de 3.400 reclamações sobre problemas no Instagram no país. O pico de relatos ocorreu por volta de 8h30.
Por meio de sua assessoria de imprensa, a rede social confirmou a instabilidade e afirmou que está trabalhando para normailizar a situação.
"Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldade para acessar o Instagram. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", disse um porta-voz do Facebook, dono do aplicativo.
*Com informações de agências