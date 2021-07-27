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Fies

Inscrições para o Fies do segundo semestre começam nesta terça (27)

Interessados podem fazer a inscrição através do portal até a próxima sexta-feira (30). Estudantes que fizeram o Enem a partir de 2012 podem pleitear uma bolsa no programa deste ano
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jul 2021 às 08:54

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 08:54

FIES
Inscrições para o Fies do segundo semestre começam nesta terça (27) Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2021 começam hoje (27). Candidatos interessados podem efetuar a inscrição por meio do portal do programa até a próxima sexta-feira (30).
Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2012 podem pleitear uma bolsa no programa de financiamento deste ano. Os alunos devem ter média mínima de 450 pontos e nota superior a zero na redação do exame.
O Fies tem por objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores particulares, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação e ofertados por instituições aderentes ao programa.

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