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Financiamento Estudantil

Inscrições para o Fies 2021/2 terminam nesta sexta (30), às 23h59

O Fies oferece financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo Ministério da Educação. O resultado será divulgado no dia 3 de agosto

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 11:07

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jul 2021 às 11:07
Site do novo Fies, o Financiamento Estudantil
Site do novo Fies, o Financiamento Estudantil Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Termina nesta sexta-feira (30), às 23h59, o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2021 no site do programa. O Fies oferece financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo Ministério da Educação. O resultado será divulgado no dia 3 de agosto.

PRÉ-REQUISITO

Para fazer a inscrição o interessado deve ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a partir da edição de 2010, e ter média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos. O candidato não pode ter zerado a redação e deve ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

VAGAS

Os candidatos podem escolher até três opções de curso/instituição/turno, por ordem de preferência. Em 2021 o Fies teve a oferta total de 93 mil vagas. Nesta seleção do segundo semestre estão disponíveis 69 mil vagas distribuídas em 23.320 cursos de 1.324 instituições privadas de ensino superior. A consulta pode ser feita na página do Fies.

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