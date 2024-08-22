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Educação

Inscrições para Fies do 2° semestre começam nesta quinta-feira (22)

Prazo vai até o dia 27 de agosto exclusivamente pela internet
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 ago 2024 às 14:23

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 14:23

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre começam nesta quinta-feira (22) exclusivamente pela internet, por meio do sistema de Seleção do Fies (FiesSeleção). O candidato precisa de uma conta Gov.br para se inscrever. O prazo vence no dia 27 de agosto e o resultado deve ser divulgado no dia 9 de setembro.
Para a inscrição, o interessado precisa informar e-mail pessoal válido; nomes e número de registro no CPF dos membros de seu grupo familiar com idade igual ou superior a 14 anos e as respectivas datas de nascimento; e renda bruta mensal de cada componente.
Estudantes chegando a faculdade
Estudantes chegando a faculdade Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Podem se inscrever em processos seletivos do Fies candidatos que, cumulativamente, atendam às seguintes condições:
  • Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com nota válida até o momento anterior à abertura das inscrições, além de obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e nota na prova de redação acima de zero. O candidato não poder ter participado do exame como "treineiro". 
  • Possuir renda familiar mensal bruta per capita até três salários mínimos. 
“Compete exclusivamente ao candidato certificar–se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer a cada processo seletivo, observadas as vedações previstas em edital do processo seletivo vigente”, destacou o Ministério da Educação (MEC).

Entenda

Instituído em julho de 2001, o Fies tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de educação superior privadas que participam do programa.

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