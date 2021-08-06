Inscrição para processo seletivo do Sisu 2021 termina nesta sexta (6)

Acaba nesta sexta-feira (6) o prazo para a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) no segundo semestre Crédito: Reprodução / Site do Sisu

Os estudantes aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) precisam estar atentos. Acaba nesta sexta-feira (6) o prazo para a inscrição no Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ) no segundo semestre. O procedimento deve ser feito pelo portal do Sisu, no site do Ministério da Educação.

Ao todo, 62.365 vagas em instituições de ensino superior estão sendo oferecidas neste semestre. O resultado da chamada regular deve ser divulgado na próxima terça-feira (10). A matrícula deverá ser feita de 11 a 16 de agosto.

Quem não conseguir ser selecionado pode entrar na lista de espera, entre 10 e 16 de agosto. O resultado dessa lista será divulgado no dia 18, com a convocação para a matrícula no dia 19.

Pode participar do Sisu quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tenha tirado nota acima de zero na redação. A seleção é feita com base nas notas que o candidato tirou na prova, mas o método de escolha varia conforme o curso e a instituição. Isso porque os pesos das notas em cada matéria são diferentes conforme a área de interesse.