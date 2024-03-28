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Em investigação

Influenciadora grávida morre com suspeita de dengue aos 22 anos

A gestante foi internada e os médicos diziam ser ansiedade. Posteriormente, foi constatado que a jovem estava com dengue e em estado grave. O bebê também morreu

Publicado em 28 de Março de 2024 às 17:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mar 2024 às 17:19
Sofia Amorim, de 22 anos, estava grávida de sete meses e morreu com suspeita de dengue
Sofia Amorim, de 22 anos, estava grávida de sete meses e morreu por suspeita de dengue Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma influenciadora grávida morreu nesta quinta-feira (28) com suspeita de dengue em Goiânia, o bebê também morreu. Sofia Amorim, de 22 anos, estava grávida de sete meses. Ela começou a ter alguns sintomas, como falta de ar, enjoo, dor de cabeça e indisposição, na última sexta-feira (22).
A gestante foi internada no Hospital Premium e os médicos diziam ser ansiedade. Sofia e a mãe teriam ficado inconformadas com o diagnóstico, contou a amiga Anna Júlia Steckelberg ao UOL. Na terça-feira (26), foi constatado que a jovem estava com dengue e em estado grave. A grávida estava com água no pulmão e falência múltipla de órgãos, informou Anna Júlia.
A Secretaria de Saúde de Goiás disse que a causa da morte da gestante será investigada. O UOL também entrou em contato com o hospital e ainda não houve retorno. Sofia postava conteúdo nas redes sociais de resenhas de livros, dicas de gravidez e produtos de beleza. ''Jamais vou esquecer a ternura da sua voz e calma para resolver tudo. Por que você foi tão cedo Sof, por quê?'', lamentou uma das amigas.
Sofia postava conteúdo nas redes sociais de resenhas de livros, dicas de gravidez e produtos de beleza. ''Jamais vou esquecer a ternura da sua voz e calma para resolver tudo. Por que você foi tão cedo Sof, por quê?'', lamentou uma das amigas.

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