Inep reabre inscrições para o Enem e provas serão em janeiro de 2022

Inscrições do Enem são reabertas Crédito: Reprodução / Inep

Os estudantes que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado e que tinham isenção de taxas mas não compareceram às provas vão fazer a prova em janeiro de 2022, cerca de 40 dias depois da data em que a avaliação será aplicada para a maioria dos inscritos.

Para essas pessoas, as provas serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro. Quem já fez a inscrição antes desta nova data vai fazer o exame nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.

Divulgada nesta segunda pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a reabertura foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e devolve o direito de inscrição a quase três milhões de alunos.

a partir das 10h desta terça-feira (14), na A retomada dessas inscrições acontece, na Página do Participante , e termina no dia 26 de setembro, sendo assegurada a isenção da taxa de inscrição.

O Ministério da Educação (MEC) havia determinado em julho que a isenção só seria repetida a quem justificasse a ausência no Enem 2020 -com acidente de trânsito no dia da prova, emergência médica, morte na família. A Defensoria Pública da União pediu recuo do governo na Justiça.