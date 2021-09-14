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Para isentos

Inep reabre inscrições para o Enem e provas serão em janeiro de 2022

As inscrições para o Enem 2021 serão reabertas aos participantes que tiveram a isenção negada por ter faltado na edição do ano passado. A retomada acontece a partir das 10h desta terça-feira (14)

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 08:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2021 às 08:59
Inscrições do Enem são reabertas
Inscrições do Enem são reabertas Crédito: Reprodução / Inep
Os estudantes que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado e que tinham isenção de taxas mas não compareceram às provas vão fazer a prova em janeiro de 2022, cerca de 40 dias depois da data em que a avaliação será aplicada para a maioria dos inscritos.
Para essas pessoas, as provas serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro. Quem já fez a inscrição antes desta nova data vai fazer o exame nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.
Divulgada nesta segunda pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a reabertura foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e devolve o direito de inscrição a quase três milhões de alunos.
A retomada dessas inscrições acontece a partir das 10h desta terça-feira (14), na Página do Participante, e termina no dia 26 de setembro, sendo assegurada a isenção da taxa de inscrição.
O Ministério da Educação (MEC) havia determinado em julho que a isenção só seria repetida a quem justificasse a ausência no Enem 2020 -com acidente de trânsito no dia da prova, emergência médica, morte na família. A Defensoria Pública da União pediu recuo do governo na Justiça.
Pelas regras em vigor, têm direito à isenção de R$ 85 candidatos que se enquadram em critérios de renda e são alunos de escolas públicas ou bolsistas em instituições privadas. O Supremo entendeu que também era relevante para a decisão do MEC o medo de contrair Covid-19, durante a pandemia.

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