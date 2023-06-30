Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Inelegibilidade de Bolsonaro domina assuntos mais comentados do Twitter
Julgamento

Inelegibilidade de Bolsonaro domina assuntos mais comentados do Twitter

Termo "Bolsonaro Inelegível" ocupa o primeiro lugar da classificação, com mais de 136 mil menções
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jun 2023 às 14:28

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 14:28

A inelegibilidade do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), decidida em julgamento nesta sexta-feira (30) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dominou o ranking dos assuntos mais comentados do Twitter do Brasil no início da tarde. Expressões como "Grande Dia", "Tchau, querido" e os nomes do ex-mandatário e da ministra Carmen Lúcia integram o topo da lista.
O termo "Bolsonaro Inelegível" ocupa o primeiro lugar da classificação, com mais de 136 mil menções.
"BOLSONARO INELEGÍVEL ATÉ 2030!!! EU FICO MUITO TRISTE COM UMA NOTÍCIA DESSAS. GRANDE DIA!", ironizou uma internauta.
"Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Próximo passo é cadeia para o pior presidente da história do Brasil", publicou outro usuário na rede social.
TSE formou maioria nesta sexta-feira, 30, no julgamento de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) proposta pelo PDT para tornar Bolsonaro inelegível em razão de uma reunião com embaixadores realizada no Palácio do Alvorada em julho do ano passado, em que ele fez acusações infundadas sobre o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas.
De acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada, 47% dos brasileiros são favoráveis à inelegibilidade de Bolsonaro.
Os ministros Benedito Gonçalves (relator), Floriano de Azevedo Marques Neto, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes votaram para condenar Bolsonaro. Já Raul Araújo e Nunes Marques votaram contra a inegibilidade. 

Veja Também

A trajetória pessoal e política de Jair Bolsonaro, inelegível por 8 anos

Cármen Lúcia diz que Bolsonaro fez 'achaque contra ministros do STF'

Bolsonaro só poderá disputar a eleição presidencial de 2030; entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Twitter TSE
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Professora morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos
Imagem de destaque
Participação das famílias pode impactar o desenvolvimento escolar das crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados