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Sem vítimas

Incêndio atinge creche no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro

Imagens compartilhadas nas redes sociais por moradores da região mostram uma grande quantidade de fumaça encobrindo o local; segundo os Bombeiros, não há registro de vítimas até o momento

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 17:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2021 às 17:08
Incêndio atinge creche do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro
Incêndio atinge creche do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro Crédito: Twitter/@brurj2
Um incêndio atingiu a Creche Municipal Pescador Albano Rosa, no Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (10).
Imagens compartilhadas nas redes sociais por moradores da região mostram uma grande quantidade de fumaça encobrindo o local, que funcionava no momento do incidente. Apesar do susto, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ninguém se feriu.
A corporação foi acionada para atender a ocorrência na avenida Bento Ribeiro Dantas, na zona norte do Rio de Janeiro, às 13h50 desta sexta. Duas horas depois, em contato com a reportagem, o CBMRJ informou que o fogo havia sido controlado e a operação já era de rescaldo.
O número de alunos que estava na creche no momento do incidente não foi confirmado, mas a Secretaria Municipal de Educação afirmou que as crianças presentes foram levadas em segurança para uma escola municipal vizinha.
A causa do incêndio vai ser apontada pelo Corpo de Bombeiros. Como os danos ao prédio da creche foram grandes, um novo espaço deve ser construído no terreno, segundo a SME. Durante as obras, os inscritos serão transferidos para outras instituições na região.
"A Coordenadoria Regional de Educação está acompanhando todos os procedimentos e disponível para prestar o atendimento necessário aos profissionais de educação, alunos, pais e responsáveis", completou a nota.
Bombeiros do batalhão da Ilha do Fundão tiveram apoio dos quarteis de Ramos e da Ilha do Governador na operação de combate ao fogo.

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