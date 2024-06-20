Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Incêndio atinge Assembleia Legislativa do Ceará e o prédio é evacuado
Muita fumaça

Incêndio atinge Assembleia Legislativa do Ceará e o prédio é evacuado

O incêndio teria sido causado por um curto-circuito em um ar-condicionado, segundo informações preliminares dos Bombeiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jun 2024 às 15:37

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 15:37

As chamas atingiram o Plenário 13 de maio da Assembleia. Devido ao incêndio, o prédio precisou ser evacuado.
O incêndio atingiu o prédio da Alece (Assembleia Legislativa do Ceará) e o prédio precisou ser evacuado Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um incêndio atingiu o prédio da Alece (Assembleia Legislativa do Ceará), localizado na Avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza, nesta quinta-feira (20). As chamas atingiram o Plenário 13 de maio da Assembleia. Devido ao incêndio, o prédio precisou ser evacuado.
Imagens divulgadas nas redes socais mostram a intensidade das chamas que atingiram o prédio. Dezenas de servidores que trabalham no local saíram correndo. Uma grande quantidade de fumaça tomou conta da Alece. O fogo teve início no fim da manhã desta quinta, por volta das 12h. Quatro unidades do Corpo de Bombeiros foram destinadas ao local para conter as chamas.
O incêndio teria sido causado por um curto-circuito em um ar-condicionado, segundo informações preliminares dos Bombeiros. Pelo menos uma pessoa precisou ser socorrida e encaminhada a um hospital por inalar muita fumaça. Não há informações atualizadas sobre o estado da mulher, nem se há mais feridos.
Sessão desta quinta da Alece foi cancelada. A reunião entre os deputados foi suspensa por falta de quórum, porque a maior parte dos parlamentares está no Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará, ao lado do presidente Lula (PT), que cumpre agenda nesta quinta-feira em Fortaleza.
Presidente da Alece compareceu ao local. Evandro Leitão (PT) está reunido com outros deputados para avaliar a gravidade da situação. Até o momento, não há detalhes sobre a gravidade das avarias provocadas na estrutura do prédio. O UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa da Alece para pedir maiores informações e aguarda retorno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Incêndio Fumaça Ceará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados