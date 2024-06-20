Incêndio atinge Assembleia Legislativa do Ceará e o prédio é evacuado

O incêndio atingiu o prédio da Alece (Assembleia Legislativa do Ceará) e o prédio precisou ser evacuado Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um incêndio atingiu o prédio da Alece (Assembleia Legislativa do Ceará), localizado na Avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza, nesta quinta-feira (20). As chamas atingiram o Plenário 13 de maio da Assembleia. Devido ao incêndio, o prédio precisou ser evacuado.

Imagens divulgadas nas redes socais mostram a intensidade das chamas que atingiram o prédio. Dezenas de servidores que trabalham no local saíram correndo. Uma grande quantidade de fumaça tomou conta da Alece. O fogo teve início no fim da manhã desta quinta, por volta das 12h. Quatro unidades do Corpo de Bombeiros foram destinadas ao local para conter as chamas.

O incêndio teria sido causado por um curto-circuito em um ar-condicionado, segundo informações preliminares dos Bombeiros. Pelo menos uma pessoa precisou ser socorrida e encaminhada a um hospital por inalar muita fumaça. Não há informações atualizadas sobre o estado da mulher, nem se há mais feridos.

Sessão desta quinta da Alece foi cancelada. A reunião entre os deputados foi suspensa por falta de quórum, porque a maior parte dos parlamentares está no Palácio da Abolição, sede do governo do Ceará, ao lado do presidente Lula (PT), que cumpre agenda nesta quinta-feira em Fortaleza.