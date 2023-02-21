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Carnaval do Rio

Imperatriz e Viradouro se destacam no encerramento do carnaval da Sapucaí

As duas agremiações se unem à Mangueira, favorita do primeiro dia na disputa do título. A vencedora será conhecida na apuração da quarta-feira de cinzas, 22
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 fev 2023 às 13:28

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 13:28

A Imperatriz Leopoldinense e a Viradouro saíram como favoritas para o título de campeã do Carnaval de 2023 do Rio de Janeiro. Em comum, as escolas levaram biografias para a avenida.
Se verde, branco e dourado narrou a vida de Lampião através do samba-enredo com pegada dos cordéis nordestinos; a escola de Niterói usou flores e perfumou a avenida para celebrar a memória de Rosa Maria Egipcíaca --primeira negra no País a escrever um livro.
Imperatriz Leopoldinense é uma das favoritas para o título de campeã do Carnaval de 2023 do Rio de Janeiro
Imperatriz Leopoldinense é uma das favoritas para o título de campeã do Carnaval de 2023 do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
As duas agremiações se unem à Mangueira, favorita do primeiro dia na disputa do título. A vencedora será conhecida na apuração da próxima quarta-feira de cinzas, 22.
Abrindo a noite, a Paraíso do Tuiuti levou carros luxuosos marca da carnavalesca Rosa Magalhães, mas apresentou problemas para evoluir e deixou grandes buracos.
A Portela festejou seu centenário com uma celebração da própria história e emocionou o público desde o início. No entanto, ela também apresentou problemas na evolução e deverá perder pontos preciosos.
Já o samba-enredo da Vila Isabel levou cerca de 30 festas para a avenida em carros com várias acrobacias. O destaque ficou para um imenso São Jorge, espelhado, que se movia.
A Beija-Flor teve problemas na concentração, com um de seus carros com um princípio de incêndio. Houve correria, mas o problema foi resolvido e longe dos jurados. No entanto, não empolgou tanto o público.

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