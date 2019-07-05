Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Impacto ambiental: empresa mineira terá de implementar medidas reparatórias
Rio São Francisco

Impacto ambiental: empresa mineira terá de implementar medidas reparatórias

Um acordo entre o Ministério Público de Minas Gerais e a uma empresa mineira pôs fim a um processo judicial em tramitação desde 2004

Publicado em 

04 jul 2019 às 22:41

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 22:41

Transposição do Rio São Francisco Crédito: Divulgação | Ministério de Integração Nacional | Arquivo
Um acordo entre o Ministério Público de Minas Gerais e a uma empresa mineira pôs fim a um processo judicial em tramitação desde 2004. O termo prevê a implementação, pela Empresa de Participações Oeste de Minas Ltda, de medidas reparatórias e compensatórias em decorrência dos impactos ambientais causados pela intervenção realizada no rio São Francisco.
A companhia terá que abrir de um canal de desvio no leito do rio, encurtando o percurso dele em 7,5 km, e drenar suas lagoas marginais na região de Volta Grande, situadas no município de Lagoa da Prata (MG).
Além disso, a empresa deverá iniciar até 31 de outubro deste ano a execução do fechamento dos canais de drenagem existentes na lagoa das Piranhas, na região da Volta Grande, e nas lagoas dos Porcos, dos Patos e das Batatas, localizadas na Fazenda Coqueiro.
O acordo também prevê a atualização do mapeamento de áreas de preservação permanente na Fazenda Coqueiro junto ao Cadastro Ambiental Rural.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Minas Gerais MPES Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados