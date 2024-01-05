Idoso cava buraco de 40 metros em busca de ouro em casa, cai e morre

Idoso morreu nesta quinta-feira (4) após cair em um buraco de 40 metros que cavava em casa para buscar ouro, em Ipatinga (MG). Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros MG

Um idoso morreu nesta quinta-feira (4) após cair em um buraco de 40 metros que cavava em casa para buscar ouro, em Ipatinga (MG).

O idoso de 71 anos teve em um sonho a ''revelação'' de que teria ouro embaixo de sua residência. As testemunhas contaram aos bombeiros que o homem acreditava que o minério estaria na cozinha.

O idoso escorregou na hora de sair do poço e caiu no fundo do buraco. Ele estava tentando retirar a água e a lama quando o acidente aconteceu.

O buraco tinha cerca de 90 centímetros de diâmetro e 40 metros de profundidade. O processo de escavação durou aproximadamente quatro meses.