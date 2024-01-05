Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Idoso cava buraco de 40 metros em busca de ouro em casa, cai e morre
Em Minas Gerais

Idoso cava buraco de 40 metros em busca de ouro em casa, cai e morre

O homem, de 71 anos, teria cavado o buraca após sonhar que havia uma mina com ouro embaixo da sua cozinha; vítima caiu no buraco após escorregar na saída
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2024 às 11:56

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 11:56

Idoso morreu nesta quinta-feira (4) após cair em um buraco de 40 metros que cavava em casa para buscar ouro, em Ipatinga (MG).
Idoso morreu nesta quinta-feira (4) após cair em um buraco de 40 metros que cavava em casa para buscar ouro, em Ipatinga (MG). Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros MG
Um idoso morreu nesta quinta-feira (4) após cair em um buraco de 40 metros que cavava em casa para buscar ouro, em Ipatinga (MG).
O idoso de 71 anos teve em um sonho a ''revelação'' de que teria ouro embaixo de sua residência. As testemunhas contaram aos bombeiros que o homem acreditava que o minério estaria na cozinha.
O idoso escorregou na hora de sair do poço e caiu no fundo do buraco. Ele estava tentando retirar a água e a lama quando o acidente aconteceu.
O buraco tinha cerca de 90 centímetros de diâmetro e 40 metros de profundidade. O processo de escavação durou aproximadamente quatro meses.
O homem foi resgatado já sem vida. Ele teve poli traumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura de quadril e laceração do abdômen e tronco. A Polícia Civil e o serviço funerário compareceram no local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados