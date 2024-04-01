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Em Cuiabá

Idosa de 84 anos é estuprada e morta a facadas; suspeito é preso

O homem, de 34 anos, afirmou que entrou na casa da vítima para roubar o celular e dinheiro dela; suspeito trabalhava em um comércio vizinho à casa da idosa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2024 às 07:57

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 07:57

Um homem de 34 anos foi preso por suspeita de estuprar e matar a facadas uma idosa de 84 anos, em Cuiabá. Ele é funcionário de uma distribuidora de gás vizinha à residência da vítima e foi preso em flagrante pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo a polícia, o homem confessou o crime, alegando ter entrado na casa da mulher com a intenção de roubar o celular e dinheiro para comprar drogas e bebida alcoólica.
O caso, que aconteceu no bairro Despraiado na última quinta-feira (28), foi registrado como roubo qualificado, estupro com resultado morte, homicídio qualificado e feminicídio.
No vídeo das câmeras de segurança da distribuidora de gás, obtido pela DHPP, é possível ver o momento em que o homem pula o muro lateral da casa, com um par de botas de cor preta e uma sacola verde.
O corpo da vítima, Horaide Bueno Stringuini, foi encontrado no final da manhã de quinta-feira na residência, com sinais de violência sexual e duas perfurações no tórax. A faca utilizada no crime foi localizada em um terreno ao lado da casa.
Familiares informaram que a idosa morava sozinha e que um neto havia falado com ela por volta das 07h30, indicando que o crime aconteceu depois desse horário.
As imagens permitiram identificar o autor. A bota que ele utilizava no trabalho, e que carregava no momento em que saiu da casa da vítima, foi localizada em um terreno na rua acima do local do crime.
Após a identificação, os policiais prenderam o homem em flagrante no início da madrugada de sexta-feira (29).
O delegado Nilson André Faria de Oliveira autuou o autor pelos crimes de roubo qualificado, estupro com resultado morte e homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e feminicídio, sendo posteriormente o preso colocado à disposição da Justiça.

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