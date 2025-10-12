Home
Hugo Souza celebra chance na Seleção contra o Japão: 'Trabalhei a vida inteira por isso'

Goleiro fará sua estreia como titular da equipe brasileira no amistoso da próxima terça-feira (14), em Tóquio

Estadão Conteúdo

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 18:24

TÓQUIO - Destaque na meta do Corinthians, Hugo Souza fará sua estreia como titular da Seleção Brasileira nesta terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília), diante do Japão, em Tóquio. O goleiro não esconde a ansiedade para entrar no Ajinomoto Stadium representando seu país depois de tanto esforço – reencontrou o gosto pela bola no time do Parque São Jorge depois de virar a quarta opção no Flamengo e tentar a sorte no pequeno Chaves, de Portugal.

"Não é só um amistoso. É a realização de um sonho, da minha família, do meu pai, de todo mundo que me acompanhou desde sempre. Vou levar todas essas energias positivas para dentro do campo para ajudar a equipe a sair com a vitória", afirmou o goleiro de 26 anos à CBF TV, sem esconder a ansiedade para a estreia.

"A expectativa está a mil, trabalhei a vida inteira para chegar a este momento. Agora é entrar e fazer o que eu sei e o que me trouxe até aqui", comentou. "Tem aquele frio na barriga, que é comum, e espero que seja o primeiro de muitos (jogos pela Seleção). Estou muito feliz com essa oportunidade."

Hugo Souza, goleiro da Seleção Brasileira
Hugo Souza diz que estará realizando um sonho ao jogar pela Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Quem também aguarda uma oportunidade para mostrar trabalho e ser chamado para o grupo que disputará a Copa do Mundo é Richarlison. O atacante capixaba jogou apenas 12 minutos contra a Coreia do Sul e não conseguiu balançar a rede na goleada por 5 a 0, em Seul, mas espera deixar sua marca no Japão, de onde guarda ótimas recordações.

"A alegria é muito grande, né? Tenho boas lembranças, foi onde conquistamos o ouro olímpico. É um país que eu gosto muito. Espero receber o carinho do torcedor lá também", disse o atacante do Tottenham, que foi o artilheiro dos Jogos de Tóquio, realizados em 2021, além de ajudar o Brasil a conquistar seu segundo título olímpico. Do grupo atual, Matheus Cunha, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli também estiveram presentes na conquista.

Aos 28 anos, Richarlison reencontrou a boa fase no Tottenham e esteve presente em todas as convocações de Carlo Ancelotti, por quem já havia sido comandado no Everton, da Inglaterra. "O Ancelotti nos dá confiança. Quando o treinador te dá confiança, você trabalha com mais tranquilidade e as coisas começam a fluir mais. Espero retribuir dentro de campo", comentou.

