Hospital João XXIII recebe vítimas da barragem de Brumadinho

O Hospital João XIII, em Belo Horizonte, está se preparando para receber as vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Mina do Feijão, nesta sexta-feira. Duas vítimas chegam nesta tarde de helicóptero. O estado de saúde delas, porém, ainda não foi informado.
Segundo a assessoria de imprensa da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais ( Fhemig), foi acionado o plano de catástrofe no hospital. Isso significa dizer que as equipes da unidade deixam tudo preparado para receber vítimas, transferindo pacientes entre alas para receber de forma prioritária os que necessitam dos primeiros-socorros.
Até o momento, autoridades não confirmam um total de vítimas.