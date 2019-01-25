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Plano de catástrofe

Hospital João XXIII recebe vítimas da barragem de Brumadinho

Dois pacientes estão sendo levados de helicóptero para a unidade hospitalar; estado de saúde deles não foi informado

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 17:53

Publicado em 

25 jan 2019 às 17:53
Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, na Grande BH, em Minas Gerais Crédito: Alan Silva Gomes
O Hospital João XIII, em Belo Horizonte, está se preparando para receber as vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Mina do Feijão, nesta sexta-feira. Duas vítimas chegam nesta tarde de helicóptero. O estado de saúde delas, porém, ainda não foi informado.
> Governo cria força-tarefa para atuar no rompimento em Brumadinho
Segundo a assessoria de imprensa da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais ( Fhemig), foi acionado o plano de catástrofe no hospital. Isso significa dizer que as equipes da unidade deixam tudo preparado para receber vítimas, transferindo pacientes entre alas para receber de forma prioritária os que necessitam dos primeiros-socorros. 
 
Até o momento, autoridades não confirmam um total de vítimas.
> Famílias buscam notícias de desaparecidos da barragem da Vale

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