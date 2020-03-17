Hospital com morte por covid-19 tem 4 óbitos em investigação

Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik

Em coletiva realizada nesta terça-feira, 17, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, e o infectologista David Uip, que coordena o comitê estadual para crise do coronavírus, afirmaram que o mesmo hospital que registrou o primeiro óbito pela covid-19 também reportou outras quatro mortes que podem ter sido causadas pelo vírus, ainda sem confirmação sobre o agente responsável.

Quanto ao paciente que morreu por infecção do novo coronavírus, Germann afirmou que era um homem de 62, que tinha como comorbidades diabetes e hipertensão.

Ele estava internado em um hospital privado, onde também realizou o exame.

De acordo com Uip, o paciente foi infectado no Brasil, apresentou sintomas no dia 10 de março, internou-se em UTI no dia 14, e faleceu na segunda-feira, 16.

REFORÇAR MEDIDAS

O secretário de Saúde ainda falou que, diante da primeira morte pelo coronavírus, a determinação do governo de São Paulo é de reforçar as medidas preventivas para reduzir a capacidade de alastramento do vírus no Estado.

Apesar disso, David Uip afirmou que a confirmação da morte não deve chegar à população como algo inesperado e, por consequência, criar situação de pânico.

BANCOS DE SANGUE

Uip ainda fez um apelo para que a população de São Paulo ajude a abastecer os bancos de sangue do Estado.