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São Paulo

Hospital com morte por covid-19 tem 4 óbitos em investigação

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo aguarda o resultado dos exames de pacientes que morrem no  local onde foi confirmado a primeira morte no país em decorrência do vírus

Publicado em 17 de Março de 2020 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 14:32
Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik
Em coletiva realizada nesta terça-feira, 17, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, e o infectologista David Uip, que coordena o comitê estadual para crise do coronavírus, afirmaram que o mesmo hospital que registrou o primeiro óbito pela covid-19 também reportou outras quatro mortes que podem ter sido causadas pelo vírus, ainda sem confirmação sobre o agente responsável.
Quanto ao paciente que morreu por infecção do novo coronavírus, Germann afirmou que era um homem de 62, que tinha como comorbidades diabetes e hipertensão.
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Ele estava internado em um hospital privado, onde também realizou o exame.
De acordo com Uip, o paciente foi infectado no Brasil, apresentou sintomas no dia 10 de março, internou-se em UTI no dia 14, e faleceu na segunda-feira, 16.

REFORÇAR MEDIDAS 

O secretário de Saúde ainda falou que, diante da primeira morte pelo coronavírus, a determinação do governo de São Paulo é de reforçar as medidas preventivas para reduzir a capacidade de alastramento do vírus no Estado.
Apesar disso, David Uip afirmou que a confirmação da morte não deve chegar à população como algo inesperado e, por consequência, criar situação de pânico.

BANCOS DE SANGUE 

Uip ainda fez um apelo para que a população de São Paulo ajude a abastecer os bancos de sangue do Estado.
"Nossos bancos de sangue estão praticamente vazios. O banco com melhor condição tem sangue pra uma semana, isso é extremamente grave para o que vamos enfrentar", afirmou o infectologista.

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