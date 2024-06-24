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Briga de trânsito

Homem volta dirigindo para casa após ser baleado na cabeça em MG

O baleado teria feito uma manobra e fechado o agressor. O motorista, irritado, foi até a janela do carro da vítima para discutir, sacou uma arma e deu dois tiros contra a janela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2024 às 13:50

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 13:50

O homem foi levado ao hospital Risoleta Neves
O homem foi levado ao hospital Risoleta Neves Crédito: Reprodução / Hospital Risoleta
Um homem voltou para casa dirigindo após ser baleado na cabeça durante uma briga de trânsito na noite de domingo (24), em Belo Horizonte. O homem, de 29 anos, foi atingido por dois tiros disparados por outro motorista. O caso ocorreu na rua Albertina Maria Pereira no bairro Jardim dos Comerciários, às 23h.
O baleado teria feito uma manobra e fechado o agressor. O motorista, irritado, foi até a janela do carro da vítima para discutir, sacou uma arma e deu dois tiros contra a janela, segundo boletim de ocorrência. Após ser ferido no lado esquerdo do rosto e no ombro, o homem dirigiu até a própria casa. O tio da vítima informou à Polícia Militar que o sobrinho chegou ''sangrando muito'' e os familiares pediram socorro para um morador que passava na rua.
Ele foi levado ao hospital Risoleta Neves. O baleado passou por cirurgia e não conseguiu prestar esclarecimentos à polícia por estar semi-inconsciente. O UOL tenta contato para saber o estado de saúde dele. Uma mulher de 22 anos também estava no mesmo carro do baleado. Ela ficou ferida com os estilhaços do vidro e recebeu atendimento no hospital Risoleta. A jovem fez o relato do ocorrido à PM e não soube dar detalhes sobre a aparência do motorista que fez os disparos.
O agressor fugiu em seguida e ainda não foi localizado. O UOL também tenta contato com a Polícia Civil.

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