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Homem tenta comprar comprovante de vacinação contra Covid em Santa Catarina

De acordo com a prefeitura, este homem foi até uma das salas de vacinação do município e ofereceu R$ 1 mil à vacinadora, que rejeitou a proposta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 nov 2021 às 16:35

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 16:35

Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Walterson Rosa/MS
A prefeitura de Tubarão (142 km de Florianópolis), em Santa Catarina, informou que, nesta sexta-feira (26), um homem tentou subornar uma profissional de saúde para que conseguir um comprovante de vacinação contra Covid-19 sem receber a imunização.
Por decreto municipal, é necessário apresentar prova de que recebeu ao menos uma dose da vacina para participar de feiras de negócios, shows, eventos corporativos e de entretenimento.
De acordo com a prefeitura, este homem foi até uma das salas de vacinação do município e ofereceu R$ 1 mil à vacinadora, que rejeitou a proposta. Mais tarde, ele ligou para o local e aumentou a oferta, dizendo que, além dele, havia quatro outros interessados na fraude.
"Algumas pessoas que ainda se recusam a receber o imunizante vem realizando a falsificação deste comprovante para que tenha livre acesso nesses locais sem precisar estar imunizado. Obviamente, tal ato é considerado crime, e deve ser combatido", diz o comunicado.
O órgão registrou um boletim de ocorrência, e os profissionais da saúde receberam um alerta de como proceder caso isso aconteça novamente em outras unidades.
Segundo a atualização mais recente, Santa Catarina é o segundo estado com a maior porcentagem da população vacinada com ao menos uma dose (78,04%), atrás somente de São Paulo (81,4%).

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