Homem tenta comprar comprovante de vacinação contra Covid em Santa Catarina

Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Walterson Rosa/MS

A prefeitura de Tubarão (142 km de Florianópolis), em Santa Catarina , informou que, nesta sexta-feira (26), um homem tentou subornar uma profissional de saúde para que conseguir um comprovante de vacinação contra Covid-19 sem receber a imunização.

Por decreto municipal, é necessário apresentar prova de que recebeu ao menos uma dose da vacina para participar de feiras de negócios, shows, eventos corporativos e de entretenimento.

De acordo com a prefeitura, este homem foi até uma das salas de vacinação do município e ofereceu R$ 1 mil à vacinadora, que rejeitou a proposta. Mais tarde, ele ligou para o local e aumentou a oferta, dizendo que, além dele, havia quatro outros interessados na fraude.

"Algumas pessoas que ainda se recusam a receber o imunizante vem realizando a falsificação deste comprovante para que tenha livre acesso nesses locais sem precisar estar imunizado. Obviamente, tal ato é considerado crime, e deve ser combatido", diz o comunicado.

O órgão registrou um boletim de ocorrência, e os profissionais da saúde receberam um alerta de como proceder caso isso aconteça novamente em outras unidades.